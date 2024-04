Martin Achrainer (links mit Michael Wagner) brilliert als Benjamin Button in allen Lebenslagen.

Man stelle sich vor, alles laufe rückwärts, und nicht der Tod sei das Ende des Lebens, sondern die Geburt. Der US-amerikanische Schriftsteller F. Scott Fitzgerald lässt das Leben des Benjamin Button in seiner Short Story aus dem Jahr 1922 gegen den Strom schwimmen, was so manch kuriose Szene hervorruft.