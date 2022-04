Benefizkonzert mit Currentzis wurde abgesagt

Das Konzerthaus komme damit dem Wunsch des ukrainischen Botschafters in Österreich nach, heißt es. Das in St. Petersburg beheimatete Ensemble wird von der russischen VTB-Bank finanziert, die von Sanktionen betroffen ist.

Die Wiener Konzerthausgesellschaft bedauere die Absage, allerdings hatte der ukrainische Botschafter Wassyl Chymynez am Freitag gebeten, "bei Benefizkonzerten zugunsten der Ukraine von der Involvierung russischer Künstlerinnen und Künstler abzusehen".

Gestern dirigierte Currentzis

"Das Wiener Konzerthaus darf die politische Dimension des Auftritts eines in St. Petersburg beheimateten Orchesters in der Zeit des durch den Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine verursachten unermesslichen Leids nicht ignorieren. Wir verstehen und teilen die Verzweiflung über die Kriegsverbrechen in der Ukraine und verurteilen diese Aggression ohne Einschränkung", teilte der Intendant des Wiener Konzerthauses, Matthias Naske, mit. Der Vorstand der Konzerthausgesellschaft habe darüber hinaus beschlossen, "den Verkauf für Konzerte mit Beteiligung von musicAeterna für die Saison 2022/23 vorläufig auszusetzen, bis eine unabhängige Finanzierung des Orchesters gesichert ist". Abseits des Benefizkonzerts konzertierte Currentzis mit musicAeterna gestern Abend dennoch im Konzerthaus.

Das Benefizkonzert und alle anderen Currentzis-Abende hatte Naske am Freitag noch verteidigt: "Ich glaube daran, dass Menschen durch Musik verbunden werden können. Aber dass die politischen Dimensionen für alle Beteiligten heikel sind, ist mir klar."