Belle & Sebastian: Uncool, dafür trifft es mitten ins Herz

Man muss wahrlich kein hartgesottener Zyniker sein, um die Songs von Belle and Sebastian im Genre-Kasterl "Betroffenheitsmusik" einzuordnen. Mit seinen herrlich verschrobenen, dabei federleichten Folkpop-Nummern über Liebeskummer, das Gefühl des Nichtverstandenwerdens oder die Schönheit der Melancholie hat sich das siebenköpfige Bandkollektiv um Sänger Stuart Murdoch eine treue und gar nicht so kleine Fangemeinde erspielt. Die Alben der Schotten landen regelmäßig in den Top Ten der britischen Hitparade. Ihre am Freitag erscheinende, exzellente neue Platte "A Bit of Previous" würde sich ebenfalls einen derart hohen Charts-Einstieg verdienen.

Im besten Sinne altmodisch

Aufgenommen in der Heimatstadt Glasgow, ist "A Bit of Previous" ein im besten Sinne altmodisches Album geworden: Der Sound ist klar und kompakt, die Melodien sind delikat arrangiert und gehen sofort ins Ohrwaschl. In einer von Rap-Features und Autotune dominierten Popwelt, in der Austauschbarkeit leider zum Qualitätsmerkmal avanciert ist, tut dies richtig gut.

Stücke wie das kammerpopartige, leicht nostalgisch angehauchte "Young and Stupid", die Ballade "Do It for Your Country", der sanfte Country-Walzer "Deathbed of My Dreams" oder auch der wunderbare, an frühe Großtaten erinnernde Abschlusssong "Working Boy in New York City" zählen zu den feinsten Stücken, die die Schotten je eingespielt haben. Cool mag das nicht sein, was Stuart Murdoch und Kollegen da wieder abliefern. Komplett wurscht. "A Bit of Previous" zielt bewusst am Zeitgeist vorbei, trifft dafür aber mitten ins Herz.