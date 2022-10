Belanglose "Klimazone"

"Hier kann das Klima gehört, gesehen, gerochen, gefühlt und geschmeckt werden. Es gibt etwas am eigenen Körper zu erleben", schrieb der Linzer Komponist und Akustik-Vordenker Peter Androsch über sein gemeinsam mit Designerin Natalie Pichler konzipiertes Sinnestheater "Klimazone". Am Donnerstag erlebte die Rauminstallation ohne Schauspieler im Studio des Linzer Theaters Phönix eine 50 Minuten lang dahintröpfelnde Premiere. Unter anderem buchstäblich als Wasser aus an der Decke befestigten Behältern, wo auch Plastiksackerl, Stofffäden und Blasinstrumente baumelten.

30 Personen kauerten auf Hockern 50 Minuten lang den sinnlichen Wahrnehmungen von Hitze/Dürre, Wind/Sturm, Gewitter/Regen bis zu Erdrutsch/Beben entgegen, die hier mit Ventilator, dort mit Donner und Nebel angepeilt, aber nie eingelöst wurden. Stattdessen breitete sich in dem wie eine Vorstadt-Disco beleuchteten Raum samt Lametta-Eingang Vogelgezwitscher, Besen-Wischen und Geigerzähler-Ticken aus – alles zu belanglos, um dem Publikum ins Unterfutter zu kriechen. Die Worte "Nebel", "Staub", "Schnee" kamen wie beim Hörtest aus dem Lautsprecher. Ein langsam aufgeblasener weißer Ballon tat so, als wäre er ein Gletscher.

Sofern die Klimakatastrophe die Intensität dieses durch den Klimafonds der Stadt Linz unterstützte Projekt erreicht, dann soll sie nur kommen. Kaum Applaus, Vorstellungen bis zum 21. Oktober.

Fazit: Bei einem Waldspaziergang wird die Welt sinnlicher begriffen als durch diese "Klimazone".