Beklemmende Doku: „Sag nix, sonst kumst nach Mauthausen“

Unterwegs auf der sogenannten Panzerstraße in St. Valentin

Anni Steininger ringt lange nach Worten, nachdem sie ein Stück eigener Lebensgeschichte gerade gesehen hat. So wie rund 800 weitere interessierte Besucher ist sie in das „Valentinum“ in St. Valentin gekommen, um sich die Dokumentation „Codename: Spielwarenfabrik – Das Panzerwerk St. Valentin“ anzusehen.