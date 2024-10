Bekannt aus "Baywatch": Michael Newman gestorben

Newman sei im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung gestorben, teilte der Regisseur Michael Felker, der erst kürzlich mit Newman die Dokuserie "After Baywatch: Moment in the Sun" gedreht hatte, via Instagram mit. Er sei gemeinsam mit der Familie von Newman im Krankenhaus in Los Angeles gewesen, als "Newmie" starb, sagte Felker der Deutschen Presse-Agentur.

Newman war eigentlich gar kein Schauspieler, sondern Rettungsschwimmer. Er kam Ende der 80er-Jahre als Berater zu der Serie. Dann spielte er aber doch selbst mit und wurde – unter anderem neben David Hasselhoff und Pamela Anderson – einer der Stars der Serie. Daneben arbeitete er weiter als Feuerwehrmann. Newman war in den 80er- und 90er-Jahren in rund 150 Folgen der Rettungsschwimmer-Kultserie zu sehen.

