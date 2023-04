"Bei uns wird sicher niemand hinausgeworfen, weil sein Kind laut ist“

Es waren Worte, die bereits vor Jahren bei einem Workshop mit jungen Erwachsenen gefallen sind. Für Beate Korntner klingen sie aber bis heute nach. Nur zwei der Teilnehmenden zwischen 20 und 25 Jahren seien aus Lust an der Sache einmal ins Theater gegangen. „Die anderen waren nur mit der Schule und sagten, sie würden auch nie wieder gehen“, erinnerte sich die Linzerin.

Für eine ausgebildete Sängerin, Bruckneruni-Absolventin und Schauspielerin wie Korntner, die am renommierten Lee-Strasberg-Institute in New York lernte, kam diese „endgültige“ Absage natürlich einem herben Dämpfer gleich. Aber auch einem, der sie motivierte. Ihm ist es letztlich auch zu verdanken, dass von 28. 4. bis 1. 5. erstmals die Theatertage Steyr unter Korntners Intendanz stattfinden (mehr unten).



Denn seit damals fragt sich die Mutter zweier Töchter (zwei und fünf Jahre): „Wie bringt man Kultur und Bühnenkunst zu Menschen, die von Haus aus nicht so oft ins Theater gehen?“

Damit meint sie nicht ausschließlich etablierte, geförderte Häuser mit fixem Betrieb, sondern vor allem auch freies Theater. Antworten wollen Korntner, der ausführende Verein „Freiatmende Kunst“ und weitere Mitstreiter, die einen harten, fünfköpfigen, anpackenden Kern bilden, nun beim Debüt der Theatertage liefern. Wie? Indem man um den Hauptakteur, sprich Bühnenkunst von Kabarett bis Oper, vielfältige künstlerische „Lockstoffe“ drapiert. Sie sollen verschieden Interessierte allen Alters erreichen. Und ihnen Gusto machen, vielleicht gleich mehr zu probieren.



Zither trifft queeren Hip-Hop



Ein Festivaltag als Beispiel: Am 1. 5. startet man um 16 Uhr mit Mozarts Oper „Die Zauberflöte“, jedoch kindgerecht aufbereitet. Korntner: „Lustig für Kleine, aber genauso für die Großen.“

Um 17.30 Uhr bringt ein weibliches Zither-Trio klassische Melodien genauso wie solche aus Pop und Film zum Klingen. Zum Finale (19.30 Uhr) gibt es feministisch-queeren Hip-Hop vom Duo „RawCat & Miss BunPun“. Das gesamte Programm umfasst knapp 20 Veranstaltungen von der „Mühlviertler Laterndlmusi“ (Volksmusik, 29. 4.) über Kabarett (28./29. 4.) bis zum meditativen Workshop „Klavier-Klangbaden“ (30. 4.).



Das klassische Theaterflair soll die Spielstätte besorgen, das barocke „Alte Theater“. Ein Juwel, das Korntner ans Herz wuchs, als sie hier an einem Gesangswettbewerb teilnahm. Gelingt die Premiere der Theatertage, will man 2024 weitermachen. Das Motto bleibt: „Jeder Mensch soll Theater genießen können. Egal, wer er oder sie ist. Egal, wo man herkommt und was man anhat. Bei uns wird auch sicher niemand hinausgeworfen, sollte ein Kind in einer Aufführung laut sein.“





Die Theatertage Steyr auf einen Blick

Wann? 28. 4. bis 1. 5.

Wo? Altes Theater Steyr

Was? Oper, Kabarett, Lesungen, Konzerte, Literatur. Zum Auftakt gibt Beate Korntner das Musikkabarett „Ein Frauenleben süß-sauer“ (28. 4., 19 Uhr), Eintritt: Es gibt Tageskarten, Karten für einzelne Veranstaltungen und Vier-Tages-Karten, Kinder unter sechs Jahren: frei, www.theatertage.at

Am Sa. (29. 4.) werden zwei Schauspielworkshops angeboten (für Kinder ab 6 Jahren und Erwachsene). Am So.

(30. 4.) folgen ein Gesangsworkshop und der Workshop „Klavier-Klangbaden“.

