Es war vielleicht der kühnste mediale Vorstoß in der Karriere des Alexander Wrabetz als ORF-Generaldirektor. 2009, als die Welt noch die Wunden der Finanzkrise leckte, sprach Wrabetz in Brüssel vor, um sich das notwendige Okay für einen dritten ORF-Sender zu holen. Nach der Zustimmung der EU und des damaligen Kultur-Staatssekretärs Josef Ostermayer (SPÖ) gab Wrabetz noch die Tageslosung für eine Handvoll Medienpioniere aus.