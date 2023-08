Bei den Salzkammergut Festwochen purzeln die Rekorde

Wenn der ehemalige Burgtheater-Schauspieler Joachim Meyerhoff seinen neuen Shakespeare-Abend erstmals in Gmunden präsentiert und die Neuproduktion von Shakespeares "Der Sturm" in Koproduktion mit dem Stadttheater Klagenfurt ebenfalls am Traunsee Premiere feiert, dann ist belegt, dass bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden keine Kunst von der Stange geboten wird.