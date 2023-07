"Befürchten noch mehr ORF-Dominanz"

Zur erwartet emotionalen Debatte führte das neue ORF-Gesetz am Mittwoch im Parlament in Wien. Wie berichtet, wird darin unter anderem die ORF-Gebühr durch eine Haushaltsabgabe von 15,30 Euro pro Monat ersetzt. Außerdem bekommt der ORF online deutlich mehr Möglichkeiten, unter anderem in den sozialen Netzwerken, und muss seine Beiträge nicht mehr nach sieben Tagen löschen. Während die Koalition den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfit gemacht sah, hagelte es von der Opposition scharfe Kritik.

Auch der Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) befürchtet nun eine noch stärkere ORF-Dominanz, wie Geschäftsführerin Corinna Drumm sagt. Der Gesetzgeber habe sich entschlossen, den einzigen staatlich subventionierten Marktteilnehmer noch zusätzlich zu stärken: "Gleichzeitig wird eine Schwächung der wirtschaftlichen Grundlage des privaten Rundfunkangebotes in Kauf genommen." Die Zusage der Regierung, die Werbeflächen in den ORF-Kanälen im Werbegegenwert um 25 bis 30 Millionen Euro einzuschränken, werde nicht gehalten.

Auch der European Publishers Council (EPC) zeigt sich in einem offenen Brief "sehr besorgt" über die ORF-Novelle. In dem Schreiben wird Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der EU-Kommission, aufgefordert zu prüfen, ob die Novelle wegen befürchteter Wettbewerbsverzerrung im Einklang mit EU-Beihilfeverpflichtungen steht. Der Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ) hat sich bereits mit einer Beschwerde zum neuen ORF-Gesetz an Brüssel gewandt.

