Es gibt nicht viele zeitgenössische Autoren, deren Werk biografisch so ausführlich untersucht worden ist wie das von Thomas Bernhard. Nicht nur in seinen fünf autobiografischen Erzählungen hat sich der zu Lebzeiten so umstrittene Autor mit seiner Familiengeschichte auseinandergesetzt, auch in seiner fiktiven Prosa und seinen Theaterstücken findet man immer wieder Figuren, die im Umfeld des Autors nachweisbar sind.