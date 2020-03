Dass die Pandemie-Krise auch an der Kultur nicht vorbeigeht, ist müßig wiederzukäuen, und dennoch entstehen in diesen Zeiten des Zusperrens, des Verschiebens und Absagens auch kreative Lösungen, wie man vielleicht doch das eine oder andere Projekt retten kann. Natürlich war die Neuinszenierung des zweifachen Oskar-Preisträgers Christoph Waltz von Beethovens einziger Oper "Fidelio" am Theater an der Wien mit Spannung erwartet und auch für eine Aufzeichnung durch den ORF geplant worden.