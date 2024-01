Beethoven mit Leidenschaft

Begeisterung pur nach einer beinahe atemlos rasanten und dennoch in vielen Bereichen faszinierend anders gestalteten Siebten Beethovens, die am Dienstag im Brucknerhaus das Publikum beim ersten Großen Abonnement des Jahres aufhorchen ließ. Dirigent Maxim Emelyanychev verbindet man mit Alter Musik, speziell mit dem Ensemble Il Pomo d’Oro, und so brachte das unermüdliche Energiebündel viel Wissen und noch mehr "historisches Bauchgefühl" zu diesem Konzert mit dem ebenso fulminant und erstklassig