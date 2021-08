Beethoven, Haydn und die schottischen Highlands

In der Gießenbachmühle St. Nikola läuft das Mühlrad stetig mit dem Wasser, als wolle es beharrlich dem Verrinnen der Zeit trotzen. Das Trio Perpetuo und der Bariton Matthias Helm erhoben am Sonntag diesen Ort mit einem Blick zurück in Richtung Haydn und Beethoven zum reizvollen Musiksalon, dem die kammermusikalische Intimität historischen Instrumentariums besonders stand.

Beethovens Klaviertrio c-Moll op. 1 Nr. 3 und Haydns Klaviertrio Es-Dur Hob. XV:22 waren die instrumentalen Konstanten, deren Sätze aufgebrochen und mit Liedern beider Komponisten durchsetzt waren. Die so geschaffene Verwobenheit fand ihre innere Verbindung im Stoff des Gesungenen: Es waren die Themen schottischer Volkslieder, die im kunstvollen Gepräge der Wiener Klassik ihre rauen wie lieblichen Töne bildeten. Akkurat formte das Trio die instrumentalen Blöcke, feine Innigkeit bestimmte die lyrischen Sätze. Die Geschichten der schottischen Highlands holte Helm mit großer Erzählgabe in den Salon – da besang er den Kampf mit dem Schwert, die Liebe und die Tugenden, den Himmel und das Meer. Man meinte, den Whisky in den alten Dielen zu riechen und das Bild des verlorenen Geliebten an den Wänden zu sehen.

Dramatik, Subtilität und eine Prise Legendenton schufen in der Verschmelzung zwischen den Streichern, dem Tasteninstrument und der Stimme einen authentischen Eindruck von der Faszination Haydns und Beethovens für den Fundus schottischer Weisen. (kw)

Fazit: Ein Musiziersalon mit Originalklang und schönen Erzählungen