Bayreuth: Der neue "Ring" fiel am Ende durch

Es wurde am Ende der erwartete raue Wind, der dem österreichischen Jungregisseur Valentin Schwarz nach dem Ende des neuen "Ring des Nibelungen" im Bayreuther Festspielhaus am Freitagabend ins Gesicht blies. Mit der in Teilen starken "Götterdämmerung" vollendete der 33-jährige Theatermacher seine Neudeutung der Wagner-Tetralogie.

Neudeutung ist hier im wörtlichen Sinne zu verstehen. Schwarz brach das mythische Geschehen um Götter- und Menschenmacht auf eine menschliche Familiensaga im Stile epischer Streamingserien herunter. Zwerge, Drachen, Bären, Tarnkappen oder mächtige Ringe hatten keinen Platz. Vom Festspielpublikum setzte es dafür minutenlange Buhs, dem vereinzelte Versuche von Bravos nichts entgegenzusetzen hatten.

Somit geht der neue "Ring" in Bayreuth zu Ende, der in seiner Radikalität der vielleicht erste wirkliche "Ring" des 21. Jahrhunderts ist. Zuvor hatte Frank Castorf ein Spätwerk über den Fall des Kommunismus abgeliefert und dessen Vorläufer Tankred Dorst primär den mystischen Aspekt beleuchtet.

Schwarz’ Verdienst ist die Ausleuchtung von in der Tetralogie sonst unterbelichteten Charakteren und die geringere Distanz zu den Figuren. Der Malus ist eine gewisse eindimensionale Lesart, die viele der philosophischen Aspekte und mythologischen Schichten des Werks schlicht gänzlich ignorierte.