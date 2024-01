Bayern: Filmpreis geht an Hannah Herzsprung

Die deutsche Schauspielerin Hannah Herzsprung bekommt den Bayerischen Filmpreis als beste Darstellerin. Sie erhält die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 19. Jänner für ihre Rolle in dem Film "15 Jahre", der am Freitag in die heimischen Kinos kommt. In der Jury-Begründung heißt es: "Auf den ersten Blick zart und zierlich, entwickelt Hannah Herzsprung vor laufender Kamera eine radikale Wut und Wucht, die das Publikum mal mitreißt, mal schockiert, aber auf jeden Fall für immer im Gedächtnis bleiben wird." Herzsprung hat den Preis bereits 2007 für ihre Rolle in "4 Minuten" in der Kategorie "bestes weibliches Nachwuchstalent" bekommen.

Hoffnungen auf den Titel als bester Film dürfen sich mit Adrian Goigingers Komödie "Rickerl" sowie Barbara Alberts Literaturverfilmung "Die Mittagsfrau" gleich zwei österreichische Filmschaffende machen. Sie konkurrieren mit dem Milli-Vanilli-Biopic "Girl You Know It’s True".

