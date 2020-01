Baustelle ORF

Am Ende hat sogar der Himmel geweint. Vergangenen Mittwoch haben sich die rund 15 Mitarbeiter der Religionsabteilung des ORF-Radiosenders Ö1 bei strömendem Regen aus ihrem geliebten Funkhaus in der Argentinierstraße verabschiedet. Der nunmehr eingeläutete Abgang nach gut acht Jahrzehnten ist nicht freiwillig und auch nicht frei von Protest. Bis 2022 sollen die Radiosender Ö1 und Ö3 ins ORF-Zentrum auf dem Küniglberg integriert werden. Der Medienhügel wird bei nicht wenigen in der Argentinierstraße eher lieblos als "A... der Welt" bezeichnet. Dort geht dann Ende 2022 der Mediencampus in Vollbetrieb. Kosten des Projektes: 303,7 Millionen Euro.

Verschmelzung TV und Radio

Der Protest der Ö1-Religion äußerte sich in Form eines kleinen Plakates, auf dem die Abspaltung des Ressorts von der Radioredaktion dargestellt wird. Diese wird nämlich mit der "Fernseh-Religion" verschmolzen. Nicht wenige sehen dies als Vorbote einer generellen Vermischung der Darreichungsformen Radio, Fernsehen, Online und Teletext.

Die Fäden des im Mai 2017 mit der Sanierung des Hauptgebäudes begonnenen Mammutprojektes laufen bei Pius Strobl zusammen. Der 63-Jährige ist ein Mann mit Geschichte beim ORF. Für viele ist der langjährige Intimus von Generaldirektor Alexander Wrabetz eine Reizfigur. Der Mitbegründer der Grünen war Marketing- und Kommunikationschef des Senders. 2010 musste er von allen Ämtern wegen der so genannten Abhöraffäre zurücktreten, weil er eine Sitzung des Stiftungsrates auf Tonband aufzeichnen ließ. Nachdem Ermittlungen der Staatsanwaltschaft im Sand verlaufen waren, stand einem fulminanten Comeback Strobls offenbar nichts im Wege. Er organisierte den Song Contest 2015 in Wien, wurde wieder angestellt und vereint heute die Leitung von gleich vier Stabstellen auf sich: Facility Management, Sicherheit, Humanitarian Broadcasting (Licht ins Dunkel) und eben das Projekt Mediencampus. Kolportiertes Jahresgehalt: rund 200.000 Euro.

Bis Jahresende 2021 soll der Bau abgeschlossen sein, das Datum fällt auch mit der Pensionierung Strobls zusammen. Danach beginnt der Einbau der Rundfunktechnik samt sukzessiver Eingliederung von Ö1 und Ö3. Der Vollbetrieb ist mit Ende 2022 avisiert. Die neuen Gebäude entstehen auf dem Areal der bisherigen Werkstättenhallen. Die Online-Redaktion wurde bereits übersiedelt, seit 25. November 2019 geht auch der Radiosender "FM4" via Küniglberg on air.

"Wir sind voll im Plan bei Geld und Zeit. Am Ende des Tages werden rund dreitausend Mitarbeiter hier arbeiten", sagt Strobl. Rund 1000 mehr als jetzt. Finanziert wird das Projekt mittels ORF-Anleihe, Rücklagen und aus dem Cashflow. Dem Vernehmen nach wird rund 300 Mitarbeitern ein "Golden Handshake" angeboten.

Derzeit laufen die Bauarbeiten an den Gebäuden für Ö3 und Ö1. Herzstück wird der trimediale Newsroom sein, in dem rund 170 Mitarbeiter des Aktuellen Dienstes aller Genres (TV, Radio, Online) auf Wechselarbeitsplätzen produzieren werden. Pius Strobl: "Da spielt schon viel Musik."

Frohbotschafter FM4

Der Verunsicherung unter den Mitarbeitern ist also groß. Das weiß Strobl: "Es geht um eine neue Denkweise. Es wird anders, möglicherweise wird man auch mehr arbeiten müssen." Die rund 40 Mitarbeiter von FM4 sieht er als Frohbotschafter: "Da war auch am Anfang keiner begeistert, aber jetzt will kaum jemand zurück."

„Wahnsinnig viele Freunde bekommt man nicht dazu“

Pius Strobl, Reizfigur und „Bauleiter“ am Küniglberg

Herr Strobl, Sie hatten vor der Organisation der Baumaßnahmen bereits drei Fulltime-Jobs beim ORF. Wie geht sich das alles aus?

Meine Hauptaufgabe ist es, einen roten Faden zu definieren und in der Hand zu halten. Im Sommer 2015 hat der Generaldirektor festgelegt, dass es beim Bauprojekt eine Reorganisation und straffere Führung braucht und ich mir das anschauen soll. Nach ein paar Wochen habe ich ihm gesagt, dass ihn sein „Bauchgefühl“ nicht trügt und das Budget und die Zeit nicht haltbar sein werden, wenn man keine Korrekturen vornimmt. Damals haben zu viele mitgeredet. Das geht aber beim Bau nicht.

Die Verlegung des gesamten ORF auf den Küniglberg goutieren bei weitem nicht alle Mitarbeiter. Was müssen Sie als oberster Bauherr so aushalten?

Die Wahrheit ist, wahnsinnig viele Freunde bekommt man nicht dazu. Im günstigsten Fall hört man, dass man einen guten Job macht. Wenn man es von der Soll-Haben-Seite betrachtet, nehmen wir ja subjektiv gesehen jedem etwas weg. Wir schaffen aber mit einer Medienarchitektur der Zukunft auch etwas. Das sieht man halt oft nicht sofort. Man wird anders, möglicherweise auch mehr arbeiten müssen. Es hat aber noch keinen „Anschlag“ auf mich gegeben, und die Leute grüßen mich noch…

Sie sind als Waisenkind bei Ihrer Großmutter aufgewachsen. Inwieweit hat das auf Ihre berufliche Karriere Einfluss genommen?

Am meisten hat mich in meiner Kindheit geprägt, dass ich heute sparsam bin. Ich habe aber auch ein echtes Talent im Organisieren. Ich habe den Blick aufs Kleine nicht verloren. Ich bin nicht geizig, ich halte mich eher für einen großzügigen Menschen.

Der auch sehr gut verdient.

Der auch gut verdient. Aber ich hasse es, wenn ich sehe, dass Geld verschleudert wird. Ich glaube, meine Leute stehen ziemlich auf mich, weil ich versuche, fair zu sein und alle gleich zu behandeln.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at