Barockmusik voller Hingabe mit dem Ensemble Diderot

Diese Frage wurde am Sonntag vom Ensemble Diderot im Linzer Brucknerhaus eindringlich beantwortet. Auf dem Programm stand eine sehr anschauliche Vorlesung zur Entwicklung dieser für die Barockzeit so zentralen Gattung, der man sich eben zu viert – Johannes Pramsohler und Roldán Bernabé (Violinen), Gulrim Choi (Violoncello) und Philippe Grisvard (Cembalo) – intensiv widmete.

Samtiger Klang

Trio meint in diesem Fall nicht die Anzahl der Musiker, sondern die Komposition: Es handelt sich um Musik bestehend aus drei Stimmen für zwei Soloinstrumente und Basso continuo, der zumindest von zwei Musikern ausgeführt wird. Ausgangspunkt war die Sonata prima aus dem Opus 12 von Salamone Rossi, der als "Erfinder" dieser Gattung gilt. Über Beiträge von Giuseppe Scarani, Biagio Marini, Giovanni Legrenzi und Lelio Colista gelangte man zum ersten Großmeister der Gattung, Arcangelo Corelli, aus dessen Opus 2 die Ciaccona erklang. Im zweiten Teil erkundete das Ensemble Diderot das Triosonaten-Feld in Frankreich nach Noten von Louis-Nicolas Clérambault und François Couperin sowie Großbritannien (mit Werken von John Blow und Henry Purcell), wo die Gattung vom Kontinent übernommen und mit der eigenen Consort-Musik in Einklang gebracht wurde.

Ein fabelhafter Querschnitt durch eine Gattung, die im 17. Jahrhundert ihren Siegeszug antrat und am Beginn des 18. Jahrhunderts Status quo war. Musiziert mit besonderer Hingabe und dem vielseits beim Ensemble Diderot gerühmten samtigen Klang, der aber genügend Ecken und Kanten hat, um affektbeladen sprechende Barockmusik zu gestalten.

Fazit: Eine spannend klingende Vorlesung in Sachen Triosonate, die sich von der Besucheranzahl eher wie ein Privatissimum ausnahm.