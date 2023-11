Barbi Markovic' kleiner Horrorladen

So kreativ und absurd wie Barbi Markovic in „Mini Horror“ hat wohl noch niemand den Horror des Alltags beschrieben. Da muss zum Beispiel Miki, mit Mini Hauptfigur des Buches, eines Tages zuschauen, wie die Wohnung im Schimmel versinkt. Alles fängt an mit einem Biss in die Schokolade, in die sich unzählige Würmchen eingenistet haben. Später entdeckt er in den Nudeln Motten, im Kühlschrank schimmelt’s.