Am 22. November 1981 stach das "Traumschiff" erstmals in der TV-Primetime in See. Ziel waren damals die Bahamas. Seither wurden 93 Folgen in 70 Ländern gedreht. Am Stefanitag (20.15 Uhr, ORF 2) macht das Traumschiff in Schweden halt. Als Kapitän Max Parger gibt Schlagerstar Florian Silbereisen hölzerne Kommandos, Barbara Wussow stieg in der 81. Folge im Jahr 2018 als Hoteldirektorin Hanna Liebhold ein.