Barbara Wussow: „Hoher Seegang? Da gibt's wunderbare Tabletten“

Seit 2017 gehört sie in der Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold zur Crew des TV-Quotenhits „Traumschiff“. Am Ostersonntag (ORF2, ZDF, 20.15 Uhr) ist Barbara Wussow wieder dabei, wenn die Seereise nach Vancouver in Kanada startet. Mit den OÖN sprach die 61-Jährige über die Geheimnisse der Dreharbeiten, wie sie es gegen den Willen ihrer Eltern geschafft hat Schauspielerin zu werden und was sie ihren eigenen Kindern rät.