Banksy-Werk mit Kran in Schau gebracht

"Valentine’s Day Mascara" zeigt eine Frau mit blauem Auge und ausgeschlagenem Zahn. Es sieht aus, als würde sie einen Mann in einer Tiefkühltruhe entsorgen. Banksy hatte das Werk, das auf häusliche Gewalt aufmerksam macht, ursprünglich auf eine Hauswand im englischen Küstenort Margate gesprüht. Die Kühltruhe selbst ist nicht gemalt, sondern ein echtes Gerät. Gezeigt wird die Installation nun im Foyer zur Ausstellung "The Art of Banksy" in der Nähe des Piccadilly Circus.

