Banksy-Krippe in Bethlehem aufgetaucht

Die Installation mit dem Namen "Die Narbe von Bethlehem" ist im "Walled-Off Hotel" in Bethlehem zu sehen.

Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des israelischen Sperrwalls und warb in der Vergangenheit mit der "schlechtesten Aussicht der Welt", weil der Blick von den Zimmern direkt auf die Betonmauer, den sogenannten israelischen Sperrwall, geht, der die Stadt Bethlehem von Israel trennt. Auf der Krippen-Kunstinstallation sind zudem die Inschriften "Liebe" und "Frieden" in Graffitiform auf Englisch und Französisch zu sehen.

Völkerrechtswidrige Mauern

Diese Woche finden in der Bethlehemer Geburtskirche, die nach christlicher Vorstellung am Ort der Geburt von Jesus Christus steht, die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten statt. Israel hatte 2002 mit dem Bau der Sperranlagen begonnen. Die Mauern verlaufen allerdings nicht auf der international anerkannten Grenze Israels von 1949, sondern auf dem Gebiet des 1967 besetzten palästinensischen Westjordanlands. Deshalb wurden die Barrieren 2004 von der UNO als völkerrechtswidrig eingestuft.

Banksy gilt als einer der größten Meister der Street Art, seine politischen Graffiti sind Millionen Euro wert. Die genaue Identität des Künstlers ist unklar.