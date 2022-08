Band "Fettes Brot" löst sich auf

"Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt", schreibt das Trio in seiner Abschiedsbotschaft. Zuvor will die Band aber im kommenden Frühjahr noch auf Abschiedstournee gehen – sie gastiert unter anderem am 13. April 2023 im Gasometer in Wien – sowie eine Platte mit den größten Hits veröffentlichen. Schon heute erscheint mit "Weint nicht" eine neue Single.