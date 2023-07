Band "ams": Musik ist die beste Medizin

Das letzte Jahr am Stiftsgymnasium Schlierbach ließ in der heute 27-jährigen Kirchdorferin die Entscheidung reifen, Medizin zu studieren. Der Aufnahmetest verhinderte dies, weshalb Schnabl Plan B aktivierte. Sie begann ein Musikstudium in Wien. „Das Schicksal hat sein Übriges getan“, nimmt sie vorweg, was man sich denken konnte. Musik erwies sich als die weitaus bessere Medizin für sie.