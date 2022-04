Die empathische Geschichte von Felix Saltens "Bambi" ist 99 Jahre alt und hat seither viele Kinder und Eltern in ihren Bann gezogen. Filme, Zeichentrickserien und Bühnenstücke wurden dabei als Transportmittel benutzt, gestern hatte eine "Bambi"-Theaterversion in der Inszenierung von Martin Brachvogel in den Linzer Kammerspielen Premiere (Junges Theater). Inmitten einer stimmungsvollen Kulisse (Kathrin Hauer) entwickelt sich die Handlung mit einem Kunstgriff.