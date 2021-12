Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Was essen wir? Einen Abend lang beleuchten Schriftsteller Rudi Habringer und Schauspieler Ferry Öllinger im Satire-Abend "Endlich brennt wieder der Baum" die wichtigsten Fragen zu Weihnachten.

Da ist zum Beispiel Anton Mutschlechner (Öllinger), der seit 48 Jahren im örtlichen Krippenspiel den Josef spielt und dabei vier Pfarrer, sechs Marias und zwölf Regisseure verbrauchte. Wobei: In Fragen der Inszenierung sieht sich der Mutschlechner ohnehin selbst als letzte Instanz, denn die tiefere Bedeutung des Satzteils "wenn’s sein muss bei Ochs und Stier, für eine Nacht im Notquartier" kann ohnehin nur er in seiner Vielschichtigkeit dem Publikum nahebringen. Herrlich, wie Maria (Habringer) neugierig unter ihrem Kopftuch hervorlugt – und trotzdem nicht zu ihren Worten kommt, weil dem Josef die Bedeutung seiner Rolle doch sehr bewusst ist.

Die Gedichte, Szenen und Lieder stammen von Rudi Habringer, der den Duo-Abend rundum erneuerte und am Dienstag erstmals mit einem sichtlich erkälteten "Soko Kitzbühel"-Star Ferry Öllinger aufführte. Beide schlüpften blitzschnell in unzählige Rollen und schossen die Pointen zielsicher ins Publikum. Das störte sich nicht daran, dass manche Geschichten ein wenig aus der Zeit gefallen wirkten und Habringer keine Scheu vorm seichten Witz zeigte. Etwa jenen vom Mann, der für seine Frau ein Geschenk suchte, das ihr zu Gesicht stehe. Der Rat des Freundes: "Kaufst halt an Faltenrock!" Umso humorvoller dafür das Evangelium in einfacher Pisa-Sprache – inklusive Ausruf des Königs beim Anblick des göttlichen Kindes: "Bam, Oida, des is jo da Jesus!"

Höhepunkt des Abends ist die Geschichte eines Wohnungsbrandes, die aus verschiedenen Perspektiven geschildert wird – vom Pressedienst der Grünen ("Klimakatastrophe") und der Volkspartei ("Die Frau am Herd erspart die Feuerwehr") bis zu den Nachbarn aus Ghana ("Crazy Christmas"), der Türkei ("Da brennt da Spasti! Vielleicht geht er tot!") und aus Vorarlberg: "Teifi, Hurgament! Des san Weihnachten!"

Fazit: Kurzweilige, heiter-ironische Einstimmung auf Weihnachten

"Endlich brennt wieder der Baum", Premiere am 21. Dezember im Theater Phönix. Weitere Vorstellung: heute, 23. Dezember, 19.30 Uhr. Infos: www.phoenix.at