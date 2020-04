Am 17. April hätte ihr Werk für Kornett, Querflöte, Fagott und Horn uraufgeführt werden sollen: Für "Gefunden", inspiriert von Goethes gleichnamigem Gedicht, wird Tina Geroldinger in der Jugendkategorie mit dem Balduin-Sulzer-Kompositionspreis (1000 Euro) ausgezeichnet, der heuer erstmals vergeben wird, in Erinnerung an den im Vorjahr 87-jährig verstorbenen Wilheringer Komponisten.