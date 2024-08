Die spektakulärsten Bahnhöfe in Europa

Während die einen bereits des Morgens der große Hunger plagt, der sie um ein Leberkässemmerl anstehen lässt, eilen die anderen schnellen Schrittes in Richtung Bahnsteig, aber nicht ohne den nötigen Koffeinschub in Becherform in Händen. Wieder andere suchen noch schnell den Geldautomaten auf oder blicken gebannt auf die Anzeigentafel, sei es, um sich der Pünktlichkeit ihres Zuges zu vergewissern oder das richtige Gleis zu eruieren. Ein x-beliebiger Morgen am Hauptbahnhof Linz.