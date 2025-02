BAFTA Awards: "Konklave" als bester Film geehrt

Das Drama um die Papstwahl wurde am Sonntag in London in vier Kategorien ausgezeichnet, darunter die prestigeträchtigen Auszeichnungen für den besten Film und den "herausragenden britischen Film". Auch in den Kategorien "bestes adaptiertes Drehbuch" und "bester Schnitt" setzte sich Bergers Film durch. Er hatte insgesamt zwölf Nominierungen erhalten.

Bergers Werk triumphierte in der Hauptkategorie über den Musical-Thriller "Emilia Pérez", die Bob-Dylan-Biografie "Like A Complete Unknown", das Drama "Der Brutalist" und den Cannes-Gewinner "Anora". Hauptdarsteller Ralph Fiennes, Regisseur Berger und der deutsche Komponist Volker Bertelmann gingen hingegen leer aus. Bergers Spielfilm "Im Westen nichts Neues" hatte 2023 vier Oscars erhalten, unter anderem für den "besten internationalen Film".

Adrien Brody: beste Hauptrolle

Zwei Wochen vor der Oscar-Verleihung erhielt Adrien Brody für "The Brutalist" den Preis für die beste Hauptrolle. Zudem wurde Regisseur Brady Corbet für das Drama über einen jüdischen Architekten, der den Holocaust überlebt und in den USA sein Glück sucht, geehrt. Der Film gewann zudem BAFTAs für die beste Filmmusik und die beste Kameraführung.

Über den Preis als beste Hauptdarstellerin freute sich Mikey Madison ("Anora"), die sich gegen starke Konkurrentinnen wie Demi Moore ("The Substance"), Cynthia Erivo ("Wicked") und Saoirse Ronan ("The Outrun") durchsetzte.

Das Musical-Drama "Emilia Pérez", das mit elf Nominierungen ins Rennen ging, wurde als bester nicht-englischsprachiger Film ausgezeichnet.

Insgesamt waren 42 Filme nominiert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper