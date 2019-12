Bad Ischl: Michael Köhlmeier erhält den Nestroyring

Köhlmeier wurde 1949 in Hard am Bodensee geboren und lebt in Hohenems (Vorarlberg) sowie in Wien. Er gilt als meisterhafter Erzähler und wurde vielfach ausgezeichnet. Dem 2018 verstorbenen Präsidenten der Internationalen Johann-Nestroygesellschaft, Heinrich Kraus, war es ein großes Anliegen, Michael Köhlmeier mit dem Nestroyring auszuzeichnen. Der Gewinner wird jedes Jahr am Geburtstag Nestroys, dem 7. Dezember, bekannt gegeben.

Diesen Ring haben in den vergangenen Jahren unter anderem Erwin Steinhauer, Karlheinz Hackl, Peter Turrini, Karl Markovics, Nicholas Ofczarek, Michael Niavarani, Erni Mangold und im Vorjahr Herbert Föttinger erhalten. Der Ring wird jeweils individuell vom Bad Ischler Goldschmied Gerold Schodterer auf das Schaffen und den Charakter des Trägers Bezug nehmend gefertigt.