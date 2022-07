Jeder kennt die Melodien wie "Lippen schweigen" einer der erfolgreichsten und nach der "Fledermaus" meistaufgeführten Operetten. Auch an diesem Abend haben sie manche im Publikum gar nicht so leise mitgesummt, bei der – 1905 uraufgeführten – "Lustigen Witwe" Franz Lehárs, die am Samstag die Operettenfestspiele in Bad Hall unter der Intendanz von Thomas Kerbl eröffnete. Heuer wieder im wettersicheren Stadttheater.