Ayrton Senna als Serie: Geburt und Tod einer Motorsport-Ikone auf Hochglanz

Zehn Jahre Formel 1 (1984–1994), drei WM-Titel (1988, 1990, 1991), 65 Mal Poleposition und in Summe 41 Siege: Das ist die Erfolgsbilanz von Ayrton Senna in nackten Zahlen. Auch in Emotionen gedacht, schrieb das Phänomen aus Sao Paolo, das es so blendend verstand, Kopf, Körper und Maschine in fahrerischer Perfektion zu vereinen, ein bemerkenswertes Kapitel im Spitzenmotorsport.