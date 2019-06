Avec verstärkt das hochkarätig besetzte "Elwood"-Festival

"Wenn’s laft, dann laft’s!", weiß der Österreicher. Und bei Avec "laft’s" derzeit wirklich. Bei der Verleihung der "Amadeus Austrian Music Awards" triumphierte die junge Vöcklabrucker Liedermacherin in der Kategorie "Alternative". Auch den renommierten Hubert-von-Goisern-Preis durfte die 23-Jährige kürzlich mit nach Hause nehmen, ihre neue Single "Under Water" läuft außerdem im Radio rauf und runter. Doch damit nicht genug: Am 3. Juli wird Avec beim hochkarätig besetzten, von den OÖNachrichten präsentierten "Elwood"-Festival in Ort im Innkreis auftreten.

Freuen dürfen sich die tausenden Fans dabei nicht nur auf seelenvollen Balladen von Avec, sondern auch auf die brillante Show von Parov Stelar. Der Lichtenberger wird nicht nur mit seiner neuen Sängerin Elena Karafizi und komplett neu gestalteter Bühnenshow die Massen euphorisieren, sondern vielleicht auch mit ein paar Songs aus dem für Herbst angekündigten neuen Album. Ebenfalls beim "Elwood" mit dabei: der legendäre Hot Pants Road Club, die Songcontest-Starterin Paenda, die schwedische Durchstarterin Alma sowie Q feat. Eric Papilaya. (ll)

Karten für das "Elwood"-Festival am 3. Juli in Ort im Innkreis gibt’s bei der OÖN-Tickethotline unter 0732/7805 805 sowie in den Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried.