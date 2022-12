"Avatar 2" soll mehr als zwei Milliarden Dollar lukrieren

Gestern lief die Fortsetzung von James Camerons Science-Fiction-Epos "Avatar" in Österreichs Kinos an. Bereits am Vormittag vermeldete die Cineplexx-Gruppe, Österreichs größtes Unternehmen für Großkinos, dass 40.000 Tickets für "Avatar – The Way of Water" im Vorverkauf erworben wurden.

Seit 2019 hält der Marvel-Comic-Film "Avengers: Endgame" den Vorverkaufsrekord bei Cineplexx mit 50.000 Karten. Heute belegt "Endgame" Platz zwei der umsatzstärksten Filme (2,8 Milliarden US-Dollar globales Einspielergebnis). Camerons "Avatar 2" müsse, wie der Regisseur sagte, weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar einspielen, um es überhaupt in die Gewinnzone zu schaffen. Das heißt, dass er mit "Avatar 2" sogar einen seiner eigenen Filme zu überholen hat: "Titanic" (2,2 Mrd. Dollar).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper