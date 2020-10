Autorin und Literaturwissenschafterin Ruth Klüger ist tot

Das teilte der Zsolnay Verlag am Mittwoch mit. lüger wurde 1931 als Tochter eines jüdischen Frauenarztes in Wien geboren. Ihr Vater und ihr Halbbruder fielen dem Holocaust zum Opfer. Sie selbst wurde 1942 im Alter von elf Jahren nach Theresienstadt deportiert. Es folgten Internierungen in Auschwitz und in einem Nebenlager des KZ Groß-Rosen. Von dort gelang 1945 die Flucht. Klüger emigrierte 1947 in die USA, studierte in New York und Berkeley Germanistik.

Zahlreiche Auszeichnungen

Die Autorin erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Österreichische Staatspreis für Literaturkritik (1997), der Bruno-Kreisky-Preis für das politische Buch (2001), die Ehrendoktorwürde der Universität Göttingen (2003), der Roswitha-Preis (2006), der Lessing-Preis (2007) und der Theodor-Kramer-Preis (2011). Ihre Autobiografie "weiter leben. Eine Jugend" (1992) wurde in zehn Sprachen übersetzt.

Zuletzt erschienen "Was Frauen schreiben. Essays" (2010) und "Zerreißproben. Kommentierte Gedichte" (Zsolnay, 2013), "Marie von Ebner-Eschenbach. Anwältin der Unterdrückten" (Mandelbaum, 2016) und "Gegenwind. Gedichte und Interpretationen" (Zsolnay, 2018).