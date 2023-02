Autorin mit Rieder Wurzeln schrieb Wissenschaftsbuch des Jahres

Die 43-jährige Kinder- und Jugendbuchautorin Elisabeth Etz ist für ihre Arbeiten schon mit Preisen überhäuft worden, jetzt kommt mit dem Wissenschaftsbuch des Jahres in der Kategorie Junior des Wissenschaftsministeriums ein weiterer, bedeutender dazu. In ihrem Buch "Ein Baum kommt selten allein", erschienen im Leykam Verlag (ab sechs Jahren empfohlen) behandelt die Autorin, deren Vater in Ried im Innkreis aufgewachsen ist, das (Innen)leben der Bäume - mit hochwertigen, humorvollen Texten.