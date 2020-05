Autor und Aids-Aktivist Larry Kramer gestorben

Der vielfach preisgekrönte Kramer, der auch durch seinen Einsatz als Aktivist gegen Aids bekannt wurde, sei am Mittwoch im Alter von 84 Jahren in New York an einer Lungenentzündung gestorben, berichteten US-Medien unter Berufung auf seinen Ehemann David Webster.

Der 1935 im US-Bundesstaat Connecticut geborene Kramer besuchte die Elite-Universität Yale und arbeitete danach zunächst in der Filmbranche. Später arbeitete er als Autor und wurde für seine Romane, Drehbücher und Theaterstücke mehrfach ausgezeichnet. Außerdem engagierte sich Kramer, der selbst HIV-positiv war, im Kampf gegen die Aids-Epidemie und für die Gleichberechtigung Homosexueller.