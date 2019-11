Autor mit vielen Gesichtern: Ausstellung zu Karl Wiesinger

Der Name Karl Wiesinger ist im oberösterreichischen Literaturleben nur noch den Älteren vertraut. Der 1991 verstorbene Autor hinterließ zwar ein umfangreiches Gesamtwerk, bestehend aus Theaterstücken, Romanen und Hörspielen, aber die Qualität ist aus literaturkritischer Sicht eher durchwachsen.

Dass den Ausstellungsgestaltern Georg Hofer und Helmut Neundlinger dennoch eine sehenswerte Literaturausstellung gelungen ist, liegt vor allem daran, dass sie Karl Wiesinger als schwieriges "Kind" einer schwierigen Zeit, sozusagen als kultursoziologisches Phänomen interpretieren. Wiesingers bislang unveröffentlichte Tagebücher dienen dafür als aufschlussreiche Quelle.

Der 1923 in Linz geborene Karl Wiesinger erlebte seine politische Sozialisation in den dreißiger und vierziger Jahren. Er schloss sich dem kommunistischen Widerstand an, wurde inhaftiert und zog sich in der Haft eine schwere Lungenerkrankung zu. Nach Kriegsende trat er der KPÖ bei, arbeitete als Journalist für die Neue Zeit und setzte erste literarische Akzente. Unter anderem war er Mitbegründer des Linzer Kellertheaters, das in seinen Anfängen eine avantgardistische Programmlinie verfolgte.

Nach Einschätzung von Georg Hofer und Helmut Neundlinger ist Wiesingers bestes Werk "38. Ein Panoramaroman", ein Roman über den "Anschluss" Österreichs an Hitler-Deutschland. Politische Themen handelte Wiesinger auch in den Romanen "Der rosarote Straßenterror" und "Standrecht" ab, in denen aber seine dogmatisch kommunistische Positionierung die literarische Ambition allzu penetrant überlagert.

Seine heftige Kritik an der SPÖ hinderte Wiesinger allerdings nicht daran, für das sozialdemokratische Tagblatt Kulturkritiken zu schreiben. Zum größten Erfolg wurde Wiesingers grotesker "Bauernroman. Weiling Land und Leute", den er unter dem Pseudonym des angeblichen Jungbauern Max Maetz publizierte.

Eine Literaturausstellung kämpft naturgemäß mit dem Problem der Textlastigkeit, aber Thomas Paulis luftige, übersichtliche Aufbereitungsform der Zitate und Kommentare erweist sich als publikumsfreundlich.

Eröffnung der Ausstellung "Vorwärts, Genossen, es geht überall zurück", Karl Wiesinger (1923–1991): heute Dienstag, 16. 11., 19.30 Uhr, StifterHaus, Adalbert-Stifter-Platz 1, Linz Ausstellungsdauer: Bis 28. 5. 2020, Di bis So, 10–15 Uhr