 Auszeichnungen für die OÖNachrichten

136 teilnehmende Medien aus 22 Ländern, mehr als 3500 Einreichungen in 20 Kategorien – der 25. European Newspaper Award war auch heuer der weltweit größte Zeitungswettbewerb, bei dem die OÖNachrichten wiederum punkten konnten – und das in einer Kategorie, die uns besonders am Herzen lag.

Das Konzept der Initiative "Unser Wald – 100.000 Bäume für Oberösterreich" wurde ebenso mit einer Auszeichnung bedacht wie die "Hoamatland"-Ausgabe, die sich mit diesem Themenschwerpunkt auseinandergesetzt hatte. Gemeinsam mit unseren Leserinnen und Leser sowie unseren Kooperationspartnern haben wir bereits viel umgesetzt, mehr als 50.000 Bäume sind gepflanzt, im Frühjahr wird die Serie fortgesetzt. Somit gebührt der Dank für die Auszeichnung auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser!

Eine weitere Auszeichnung gab es für die Titelseite, die am 3. Mai, am Tag der Pressefreiheit, weiß geblieben war. Es war ein Schulterschluss sämtlicher Tageszeitungen in Österreich, um auf die gefährdete Medienvielfalt in Österreich aufmerksam zu machen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper