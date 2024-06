Ausstellungen im OK: Wie die Apokalypse Künstler inspiriert

Neun teils überlebensgroße Skulpturen stehen im zweiten Stock des Linzer OK. Man merkt, es sind Pferde – und irgendwie doch nicht. Malcolm Poynters "Horsemen of the Apocalypse", also Apokalyptische Reiter, wirken auf den ersten Blick mitunter hübsch, erst auf den zweiten Blick offenbaren sie das Grauen dahinter.