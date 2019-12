Die Grieskirchner Galerie Parz zeigt aktuell die zweite Ausgabe der Ausstellungsreihe „Unter Tausend“. Das Konzept: Alle Kunstwerke sind unter 1000 Euro zu haben. Zu sehen und zu kaufen gibt es diesmal Arbeiten von 37 Kunstschaffenden. Manche von ihnen verkaufen ohnehin noch günstig, andere wie etwa Wolfgang Stifter und Chen Xi stellen teurere Werke ausnahmsweise erschwinglicher zur Verfügung. Andere, etwa Christian Ludwig Attersee, Siegfried Anzinger oder Jakob Gasteiger, haben extra neue Arbeiten entwickelt.

Bild Maria Moser Bild: hw

Attersees Blätter im A4-Format sind bereits alle verkauft. Das zeigt, was ein berühmter Name ausmacht. Für Kunstinteressierte in Kauflaune ist aber noch einiges zu haben. Gleich der erste Raum überzeugt mit detailreichen Holzschnitten des Leipzigers Sebastian Speckmann, feinen Aquarellen der italienisch-deutschen Künstlerin Gabriela Oberkofler und kleinformatigen Malereien der jungen Waizenkirchnerin Evalie Wagner, die die Grenzen zwischen Realismus und Abstraktion auslotet.

Kleinformatiges von Alois Mosbacher Bild: hw

Es dominieren Arbeiten auf Papier, aber es gibt Ausnahmen, darunter ein kleinformatiges Ölbild von Alois Mosbacher oder Jakob Gasteigers zehnteilige Gemäldeserie auf Leinwand, die auch einzeln oder als Kombination weniger Bilder funktioniert. Die kleinformatigen Werke auf Papier von Maria Moser überraschen: Die Malerin, die für ihre großen, kräftigen Leinwände bekannt ist, schafft es auch auf wenig Raum, Energie auf ein Bild zu bringen. Die breite Mischung an Kunstwerken enthält auch Marmor-Reliefarbeiten von Peter Niedertscheider und herrliche Tonfiguren von Annerose Riedl, die auch Rötelzeichnungen ausstellt.

„Unter Tausend“ lädt zum Kunsterwerb ein und beweist, dass künstlerische Kraft auch im kleinen Format liegen kann. (hw)

Ausstellung: Bis 29. 12., Fr., Sa., So., 14–17 Uhr, Parz 1, Grieskirchen