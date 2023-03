Ausstellung im Lentos begeisterte OÖN-Leser

"Mir gefällt diese unbändige Kraft, die in diesen Bildern steckt", sagt Franz Steinwendtner und blickt auf Jean Eggers "Blühende Bäume am Puig de Maria", in dem der Kärntner Expressionist mit kräftigen Farben und markanten Strichen die ehemalige Klosteranlage auf Mallorca malte. Für ihn sei es erstaunlich, dass so große Kunst unter so schlechten Vorzeichen zustande kommen könne.

Steinwendtner besuchte am Donnerstagabend mit seiner Frau eine exklusive Führung für OÖN-Leser durch die Ausstellung "Jean Egger – Revolutionär der modernen Malerei", die bis 27. Mai im Linzer Lentos zu sehen ist. Kuratorin Brigitte Reutner-Doneus führte die Besucher kundig durch die Schau und das Leben des Künstlers, der 1897 in Hüttenberg in Kärnten geboren wurde und 1934 mit nur 37 Jahren starb.

Bis zu 150.000 Euro

So erfuhren die Besucher, wie das Lentos auf die Idee kam, dem heute zu Unrecht weitgehend vergessenen Kärntner eine Ausstellung zu widmen. "Wir haben in der Sammlung ein Werk von ihm", sagte Reutner-Doneus. Es zeigt die Kirche von St. Martin am Silberberg. Von dieser Kirche schuf er bei einem Aufenthalt 1929 unzählige Ölgemälde, doch wie so viele seiner Werke sind sie in Privatbesitz. "Wir gaben in Kärnten Annoncen auf, um weitere Bilder zu finden." Nun sind zehn Gemälde in der Schau zu sehen.

Besonders häufig malte Egger seine Lebensgefährtin Signe. "Es gibt sie in allen Formaten und Formen", sagte die Expertin. Sie sei ihm oft Modell gestanden, "an ihr probierte er neue Techniken und Stile aus". Doch warum wirkt sie auf den Bildern so traurig? "Wir wissen es nicht", gab Reutner-Doneus zu. Von 1925 bis 1932 lebten sie in Paris. Dank Förderern, die ihm Aufträge verschafften, wurde Egger dort schnell bekannt. "Er war ständig auf der Suche nach dem stärksten Ausdruck." Heute kosten seine Werke bis 150.000 Euro.

Auf die OÖN-Besucher machte die Schau großen Eindruck, vor allem Eggers Vielseitigkeit und Ausdrucksstärke: "Es war sehr interessant zu sehen, wie sich der Kärntner Hans zum Künstler Jean Egger entwickelt hat", sagte etwa Stefan Svetanic.

Doch Egger musste viele Widerstände überwinden, hatte kaum Geld zum Leben und litt zeitlebens an Lungentuberkulose, an der er auch starb.

"Er hat sein Atelier kaum verlassen und gemalt wie ein Besessener", sagte Reutner-Doneus. "Sein Werk ist abrupt abgebrochen. Er ist ein früh vollendeter Künstler."

In der Sonntagsmatinee ist morgen, 11 Uhr, im Lentos der Briefwechsel von Sophie Szep-Clemenceau, die Egger malte, und ihrer Schwester Berta Zuckerkandl zu hören. lentos.at

