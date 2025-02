Ausstellung der Landeskulturpreisträger: Die Grenzgänger der Kunst

Wer einen Eindruck von der Vielfalt des Kunstschaffens in Oberösterreich gewinnen will, dem sei die Ausstellung "Preise und Talente" in der Kunstsammlung des Landes im Linzer Ursulinenhof ans Herz gelegt. Dort sind bis 28. Februar in der von Peter Sommerauer gestalteten Schau Werke von jenen acht Künstlern und Künstlergruppen ausgestellt, die 2023 die Landeskulturpreise (je 7500 Euro) und Talentförderungsprämien (je 5400 Euro) in den Sparten Bildende Kunst sowie "experimentelle und