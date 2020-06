Ausnahmetalent Katharina Wincor auf den Spuren von Gustavo Dudamel

Gestern hat Katharina Wincor mit dem berühmten Amsterdamer Concertgebouw-Orchester Beethovens Fünfte einstudiert. Die Ehre der dort biennal ausgetragenen Masterclass unter Iván Fischer wird nur vier Nachwuchsdirigenten zuteil. Dann Heimflug, eine Nacht daheim in Vöcklabruck, ehe am Montag der Mahler-Dirigentenwettbewerb in Bamberg beginnt. Preisgeld 30.000 Euro für den Sieger.

Nicht schlecht für eine 25-Jährige, deren Name auf vielen Notizblöcken von renommierten Orchester-Chefs steht. Einen Großteil der durch Corona im März abgebrochenen Kultursaison hat Wincor aber in Dallas, Texas, verbracht. Wie in den OÖNachrichten berichtet, wurde die Vöcklabruckerin vom Dallas Symphony Orchestra (DSO) als Assistentin des Musikdirektors Fabio Luisi – er tritt sein Amt im Herbst an – verpflichtet.

Dallas muss warten

Für all die großen Auftritte in jüngster Zeit hat die quirlige Katharina Wincor keine Erklärung: "Ich habe mich nirgends beworben, weiß aber, dass man all das nur durch Empfehlungen angeboten bekommt. Aber ich habe keine Ahnung, wer mich empfohlen hat."

Dallas hat Wincor Ende Mai verlassen, der Orchesterbetrieb wurde Mitte März eingestellt. "Das Orchester ist glücklicherweise in einer guten finanziellen Lage. Manche Orchester stehen vor dem Aus, weil in den USA Orchester fast ausschließlich privat finanziert werden", erzählt Wincor. Vor ein paar Tagen hat das DSO wieder begonnen, in kleinen Gruppen zu proben. Wann die 25-Jährige wieder in die USA einreisen darf, ist noch völlig offen. Wobei sie bereits so richtig für die neue Spielsaison brennt. Auf dem Programm stehen unter anderem Mahlers Fünfte, Verdis Requiem und eine konzertante Othello- Produktion.

Viel Lob in Amsterdam

In Amsterdam hat die Tochter der Leiterin des Kinder- und Jugendchors des Landestheaters Ursula und des Geigenprofessors Wolfram Wincor (Bruckner-Uni) wieder viel aufgesaugt und sowohl vom Orchester als auch vom unkonventionellen Stardirigenten Iván Fischer neben wertvollem Feedback auch viel Lob bekommen. Sämtliche Dirigate wurden per Livestream übertragen. Die Niederlande gehen, so Wincor, mit Corona eher leger um. Einen Test musste sie vor der Arbeit mit dem Orchester jedenfalls nicht vorweisen.

Für den Wettbewerb mit den Bamberger Symphonikern hat sich Katharina Wincor nicht viel Druck auferlegt: "Mein Ziel ist es immer, mit dem jeweiligen Orchester in einen guten Kontakt zu kommen", sagt das Ausnahmetalent. Bamberg ist jedenfalls ein gutes Pflaster für große Karrieren: 2004 gewann Gustavo Dudamel den Bewerb.

Artikel von Helmut Atteneder Redakteur Kultur h.atteneder@nachrichten.at