Die afrikanische Sonne brannte seit Stunden unbarmherzig auf Birgit Peters’ ungemütlichen Fluchtplatz herab. Die Naturfilmerin war mit ihrem Jeep in einer Sanddüne hängen geblieben und hatte sich mit einem Mitarbeiter in letzter Sekunde mit den bisherigen Aufnahmen auf einen Felsen gerettet. Unter ihnen stand nun schnaubend ein Elefantenbulle, der die zwar sensibel durchgeführten Dreharbeiten als einen Eingriff in seine Privatsphäre empfunden hatte.