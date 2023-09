Aus für das "Volksblatt" als Printzeitung

In diesen Minuten werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des "Oberösterreichischen Volksblatts" von Geschäftsführer Wolfgang Eder über einschneidende Maßnahmen in Kenntnis gesetzt. Die am 2. Jänner 1869 erstmals in Druck gegangene Zeitung im Besitz der oberösterreichischen Volkspartei wird am 30. Dezember letztmalig als Printzeitung erscheinen. Danach wird Medium ausschließlich Online weitergeführt. Wie zu erfahren war, soll weiters "fast einmal pro Monat ein Magazin" als Printprodukt erscheinen. Dies haben die OÖNachrichten aus informellen Kreisen erfahren, eine offizielle Bestätigung der ÖVP steht noch aus.

Begründet wird diese Maßnahme mit einem "verschärften Wettbewerb, veränderter Leserschaft, gestiegene Kosten und rückläufigen Anzeigenerlösen". Von dieser fundamentalen Umstrukturierung sind auch die Mitarbeiter massiv betroffen. Von den 46 Redakteurinnen und Redakteuren sollen 30 ihren Job verlieren. Man wolle mit den betroffenen Mitarbeitern in Einzelgesprächen nach individuellen Lösungen suchen.

Die nun getätigten Maßnahmen erinnern stark an das Vorgehen der politischen Parteien mit der Wiener Zeitung. Die älteste Tageszeitung der Welt (gegründet 1703) war am 30. Juni als gedruckte Zeitung eingestellt worden und wird seither von einer kleinen Mannschaft als Online-Medium weitergeführt

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur Helmut Atteneder