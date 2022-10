In der Rolle des Toreros Escamillo singt sich Bariton Navid Taheri mit der Arie "Auf in den Kampf" der aktuellen Musiktheater-Produktion "La Tragédie de Carmen" selbst Mut zu. Der Bariton ist Mitglied des Opernstudios von Bruckneruni und Landestheater. Er stammt aus dem Iran, wo keine Opern zur Aufführung kommen, auch weil Frauen das Singen untersagt ist. Mit der islamischen Revolution von 1979 wurde das Opernhaus in Teheran geschlossen und dessen Archiv von den Revolutionären zerstört.