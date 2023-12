Aus dem Leben von Linzer Kunstuni-Studierenden

Dutzende Absolventinnen und Absolventen hat Hübner für die Retrospektive befragt und deren Antworten zu einer Collage aus sehr persönlichen Bildern, Fotos und Erzählungen verwoben. Die Autorin selbst arbeitet und lehrt seit 25 Jahren an der Kunstuniversität. Nach einem Studium am Mozarteum in Salzburg (Bühnenbild) und an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien (Malerei) bei Maria Lassnig kam sie 1998 nach Linz. Den jungen Kunstschaffenden versucht sie seitdem als Künstlerin und Professorin zu vermitteln, dass es nicht nur um die Perfektionierung künstlerischer Werke geht, sondern genauso um Austausch, Reflexion und Vielfalt. Ihr aktuelles Buch versteht sich als Hommage an die Studierenden und die Kunstuniversität Linz. Es gewährt auch Einblicke in den Alltag der künstlerischen Klassen, wie man Freundschaften schließt und welche neuen Vorbilder sich nun auftun. Auch nicht zu kurz kommen dabei Statements, was die liebe Familie zum Leben und zur Arbeit der jungen Kunstschaffenden sagt. Von Thomas Kussin als Gestalter und Buchdesigner stammen die Idee und das Konzept.

Buchtipp:

Ursula Hübner: "Einst wächst Gras auch über diese Stadt", Verlag Sonderzahl, 160 S., 116 Abb., 28 Euro

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper