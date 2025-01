Ihn „Künstler“ zu nennen, verbat er sich. Als ihn Renate Besgen, die in den Kriegsjahren 1941 bis 1944 bei August Sander in die Lehre ging, einmal so bezeichnete, sei er „beinahe außer sich“ gewesen. „Er sei Lichtbildner, er baue mit Licht“, erinnert sich Besgen in ihren persönlichen Schilderungen im Buch „August Sander: Eine Biographie“.